Москва, , 20:52 — REGNUM Российскими вакцинами от COVID-19 по всему миру привились около 200 млн человек. Об этом во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины», — заявил глава государства.

При этом Путин добавил, что привитые российскими вакцинами от COVID-19 не должны быть ущемлены в правах на передвижение через границы государств мира.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заготовку вакцины, адаптированной под новый штамм «Омикрон», можно создать без образца этого штамма.