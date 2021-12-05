5 декабря 2021 | Время чтения 11 мин

Традиционно за Японией сохраняется бренд, признание как мирового рыболовного лидера. И это соответствовало действительности на протяжении многих лет второй половины прошлого века, что обусловлено рядом как географических, исторических факторов, так и агрессивной, в хорошем смысле, рыболовной политикой, осуществляемой в то время правительством Японии совместно с рыбопромышленниками.

Вячеслав Зиланов, , 22:43 — REGNUM Традиционно за Японией сохраняется бренд, признание как мирового рыболовного лидера. И это соответствовало действительности на протяжении многих лет второй половины прошлого века, что обусловлено рядом как географических, исторических факторов, так и агрессивной, в хорошем смысле, рыболовной политикой, осуществляемой в то время правительством Японии совместно с рыбопромышленниками.

Японский рыбак 5510510

Япония — наш сосед, имеющая с Россией только морскую границу, проходящую по проливу Лаперуза (между Сахалином и Хоккайдо), а также по проливам Кунаширский, Измены и Советский (между о. Кунашир, Малая Курильская гряда и Хоккайдо) протяженностью всего 194,3 км.

Сама же Япония расположена на 6800 островах площадью 378 кв. км, причем 99% её приходится на четыре крупных острова: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. Обладает морским побережьем длиной около 30,0 тыс. км, что обусловило площадь её 200-мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) как одну из самых значительных, шестой по величине в мире — 4,5 млн кв. км.

Всё это создаёт благоприятные условия для развития морского рыболовства Японией, которые позволили ей длительный период прошлого века быть мировым лидером по этому направлению. Да и традиция, культура потребления рыбы, ракообразных, моллюсков, водорослей населением страны, наличие соответствующего промыслового флота (около 230 тыс. единиц разного класса), квалифицированных рыбаков, шкиперов-капитанов (до 120 тысяч человек), управленцев — менеджеров рыбной отрасли, влиятельных ассоциаций, объединений рыбаков закладывали основу мирового рыболовного лидерства.

Японский рыбак 5510510

С молоком матери японец получает компоненты морепродуктов, а едва став на ноги, уже принимает в пищу рыбу, водоросли, моллюски и всю живность моря. Все праздники, торжества, дипломатические приемы и обеды во дворце императора — всё связано с продуктами моря. Ни одна страна в мире так не чтит рыбу и морепродукты, как японцы.

Потребление рыбы и морепродуктов населением Японии достигло своего пика в 60-е годы прошлого века и составляло до 80−100 кг/чел/год, что обеспечивало до 40% потребления белков животного происхождения. Этому способствовала и активная рыболовная политика Японии во второй половине XX века по освоению новых районов и объектов промысла. Едва оправившись после капитуляции и имея ограниченные возможности в быстром наращивании продукции сельского хозяйства, Япония начала возрождать вначале морское рыболовство вблизи своего побережья, затем прилегающих морей северо-западной и северо-восточной частей Тихого океана — Японского, Охотского, Берингова морей, а далее вышла в Мировой океан вплоть до Антарктики, южной, центральной и северной Атлантики и Индийского океана.

Такое широкое освоение районов и разных объектов морских живых ресурсов позволило Японии уже в 1953 году превысить довоенный уровень вылова, доводя его до 4,4 млн т, а в 1972 году выйти на первое место в мире с уловом в 10,2 млн т. В последующем Япония вплоть до 1990 года, т. е. почти 20 лет, удерживала мировое лидерство по этому показателю. Лишь в 1975 году Япония уступила Перу, которое, используя благоприятный рост запасов анчоуса, опередило Японию, достигнув вылова в 12,6 млн т, а в 1989 году Япония на год пропустила вперед Советский Союз. В последующем Япония — вновь лидер.

Такое двадцатилетнее мировое лидерство Японии было обусловлено не только трудолюбием рыбаков, активностью экспедиционного японского морского рыболовства, но и вовлечением в эту деятельность дипломатической службы, своего научного, интеллектуального потенциала, а также существенной государственной поддержкой в развитии всего рыбного хозяйства.

Казалось, что такие темпы развития японской рыбной отрасли и своё мировое лидерство по этому направлению эта страна способна сохранить на длительную перспективу.

Вместе с тем в последнем десятилетии ХХ века Япония, став одной из ведущих развитых капиталистических стран, неожиданно уступает мировое лидерство в развитии рыбного хозяйства Китайской Народной Республике (КНР) — стране, провозгласившей «социализм с китайской спецификой». Один из основных показателей японского рыбного хозяйства — вылов — в то время снижается почти вдвое: с 12,2 млн т в 1985 году до 6,3 млн т в 2000 году. Компенсировать это падение вылова насыщением рыбными продуктами внутреннего рынка за счет импорта, даже при его увеличении в то время с 2,0 млн т до 3,5 млн т, не удалось. Так же как и за счет наращивания объемов аквакультуры, включая и марикультуру. И как следствие снизилось потребление рыбной продукции возросшим населением страны — 128 млн человек — почти на 40%. С 80 до 45 кг/чел/год при росте её розничной стоимости. Хотя, как отмечают ряд исследователей, молодое поколение стало переходить на мясную пищу, но всё же морепродукты, как и прежде, остаются главенствующими, вторым хлебом для японца после риса, а вернее, вместе с рисом являются основной пищей.

Панорама рынка Цукидзи Kakidai

При этом сложившийся внутренний рынок отдает предпочтение свежей, охлажденной рыбе и морепродуктам — 40%; вяленой, соленой и копченой — 55%; в консервированном виде — 5%. Наблюдается, как и ранее, предпочтение японцев в спросе на свежею рыбу.

Выявление властными структурами причин, которые вызвали кризисное состояние рыбной отрасли Японии в условия рыночной экономики и выхода из него, приняло затяжной характер. Продолжается оно и в первой четверти ХХI века. Об этом свидетельствую основные показатели, характеризующие рыбную отрасль Японии за период с 2000 по 2019 год. Так, общий вылов упал с 6,4 млн т в 2000 году и до 4,1 млн т в 2019 году. Особенно значительное падение вылова произошло как в территориальных водах, так и в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии, что связано, по мнению японских аналитиков, с падением запасов сардины-иваси (начали восстанавливаться), сайры, скумбрии, тунцов, лососевых и целого ряда других запасов морских живых ресурсов в этих районов промысла. Определённую долю в это внесла и авария на атомной электростанции Фукусима, расположенной на побережье вблизи ряда районов прибрежного японского рыболовства.

На общие результаты морского рыболовства повлияло и то, что рыбаки Японии вынуждены были в силу объективных причин сократить, и значительно, свое океаническое рыболовство в 200-мильных зонах иностранных государств, включая и ИЭЗ России, США, а также и в открытой части Мирового океана. Издержки на такой промысел с каждым годом возрастали при сокращении финансовой поддержки со стороны государства, что вело к его нерентабельности. В результате если в 1985 году в этих районах промысла японские рыбаки вылавливали 2,1 млн т, то 2000 году — 0,8 млн т, а 2019 году всего 0,3 млн т.

Ещё более значительное снижение вылова произошло непосредственно в 200-мильной экономической зоне, включая территориальные воды Японии. Если суммарно по этим двум районам в 1985 году вылавливалось 8,7 млн т, то в 2000 году — 3,6 млн т, а в 2019 году — 2,9 млн т. Причины, как считают японские специалисты — подрыв запасов основных промысловых объектов ввиду нерегулируемого промысла собственными рыбаками и ненадлежащее управление рыболовством со стороны соответствующих государственных органов, а также запоздалых рекомендаций рыбохозяйственной науки по этим вопросам.

Следует отметить, что Япония позже всех стран северной части Тихого океана — Советского Союза/России, США, Канады — перешла на научное регулирование морского рыболовства в собственной ИЭЗ, полагаясь на свой исторический опыт «свободного рыболовства»: вылавливать максимальное количество за минимальное время, пока запас находится на высоком уровне.

Осуществление «свободного рыболовства» японскими рыбаками в своей ИЭЗ без ограничения промысла объемами ОДУ привело к подрыву основных запасов морских живых ресурсов. Как следствие такой стратегии рыболовства было вызвано падение его эффективности вплоть до полного прекращения. Как констатируют сами японцы, конкуренция рыбаков за максимальный вылов в короткий отрезок времени при отсутствии государственного научно обоснованного регулирования и привела к истощению запасов морских живых ресурсов в собственной 200-мильной экономической зоне, включая территориальные воды. Возникла необходимость в наращивании сырьевой базы японского рыболовства, включая и освоение ближайших районов промысла.

В этом отношении определённые надежды часть рыбопромышленных кругов, особенно на Хоккайдо, связывала с доступом к ведению рыболовства в 200-мильной ИЭЗ российских южных Курил. Как известно, японское правительство вопреки международному праву объявило их «своими северными территориями» и настойчиво добивается незаконного приобретения либо ведения здесь «совместной хозяйственной деятельности», включая, прежде всего, рыболовство. В этом случае Япония становилась бы совладелицей, наряду с Россией, рыбных запасов Охотского моря, а японское рыболовство в ИЭЗ южных Курил позволило бы прирастить её улов не менее чем на 700−800 тыс. тонн в год первичной стоимостью до 1,4 — 1,6 млрд долларов США.

Морские зоны в соответствии с Конвенцией ООН Alterboy

В настоящее время Япония предпринимает и ряд мер по регулирования рыболовства в своей ИЭЗ посредством совершенствования законодательства, в основе которого вводится обязательное установление ОДУ по основным объектам промысла и регулирование промысловых усилий. Если ранее ОДУ устанавливалось всего по 7−8 объектам промысла, то в ближайшее время этой мерой будут охвачены до 80% используемых ресурсов в японской ИЭЗ.

В 2018 году японский парламент принял ряд поправок в базовый Закон о рыболовстве. В статье 1 обновленного Закона о рыболовстве провозглашено, что:

«Настоящий Закон ставит целью, определив основы режима в отношении рыболовства, всестороннее использование вод за счёт структуры регулирования рыболовства, основным объектом которой являются рыбаки и предприниматели, занимающиеся рыболовством, чтобы тем самым развивать производственный потенциал рыболовства, а вместе с тем обеспечить демократичный характер рыболовства».

В закон внесено и положение, в соответствии с которым органы местного самоуправления несут соответствующую ответственность и контроль за ресурсами и способствуют решению возникающих коллизий между рыбаками. Об этом в статье 6, в частности, сказано:

«Правительство, а также администрации префектур для развития производственного потенциала рыболовства наряду с надлежащим сохранением и контролем водных ресурсов, несут обязанность принимать необходимые меры для поиска решений и предотвращения споров, связанных с использованием участков рыболовства».

Вызвано это тем, что по японскому законодательству регулирование рыболовства в трёхмильных территориальных водах относится к компетенции префектур.

Принимаются и ряд других мер по восстановлению запасов морских живых ресурсов в ИЭЗ Японии. Безусловно, процесс этот носит длительный характер, и вряд ли в ближайшее десятилетие японское морское рыболовство в этих районах сможет выйти на прежний высокий уровень. Увеличение производства марикультуры также требует времени и немалых средств, хотя это направление считается японскими специалистами одним из перспективных.

В этих условиях и в целях насыщения рыбой внутреннего рынка японские рыбопромышленники начали осуществлять инвестирование в рыбопереработку в других странах. Так, группа Marubeni Corp. купила рыбоперерабатывающий завод на Аляске за 47 млн долларов США, который занимается заготовкой и переработкой дикого лосося и другой рыбы. Эту продукцию объемом около 57 тыс. тонн в год Marubeni может поставлять в Японию, Европу и другие части мира. Эта же группа приобрела также чилийскую компанию по выращиванию лосося, которая способна давать продукции около 20 тыс. тонн в год лосося, на общую сумму около 125 миллионов долларов. Обе компании имеют неплохие результаты бизнеса и смогут поставлять большое количество рыбы в Японию.

И всё же все эти меры вряд ли смогут в ближайшие годы удовлетворить спрос японского населения на рыбу и морепродукты собственного производства. Импорт рыбы и морепродуктов Японией достиг отметки в 15 млрд долларов США в год (второе место в мире после США), и тем не менее неудовлетворенный спрос в рыбной продукции оценивается не менее чем в 5,0 млрд долларов США. Можно предположить, что Япония и далее останется одним из основных мировых импортеров рыбы и морепродуктов, а ее морское рыболовство и производство аквакультуры вряд ли будет способно полностью удовлетворить внутренний спрос на рыбопродукцию в ближайшую перспективу.

Китай, став мировым рыболовным лидером в 1988 — 1990 годах, оттеснив в то время с первых мест Японию и СССР, вот уже более 30 лет прочно утвердился в этом качестве с впечатляющими результатами как в морском рыболовстве: 12−14 млн тонн в год, так и в производстве аквакультуры: 35−47 млн тонн в год. Это позволило довести внутреннее потребление водных биоресурсов до 30−35 кг/чел в год.

Рыбная ловля в Китае Vmenkov

Сопоставление конечных результатов деятельности рыбных отраслей Китая с таковыми в Японии и России свидетельствует в пользу китайских рыбников. Успехи Китая в развитии рыбного хозяйства (в Китае именуют «водное хозяйство») кратко можно сформулировать как оптимальный выбор основных направлений формирования сырьевой базы рыбной отрасли за счет опережающего наращивания производства аквакультуры на плановой, научной основе и при поддержке государства.

Одновременно осуществлялось и осуществляется и в настоящее время эффективное использование китайским морским рыболовством районов и объектов промысла в Мировом океане, в которых ранее промысел вели рыбопромысловые суда СССР и Японии, который в силу ряда причин были ими прекращен.

В перспективе Китай способен сохранить мировое рыболовное лидерство, основываясь на достижениях аквакультуры и сохраняя результаты в морском рыболовстве, на всю первую половину двадцать первого века.