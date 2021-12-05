Москва, 5 декабря 2021, 20:37 — REGNUM Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график.
Ранее столичный дептранс сообщил, что на оранжевой ветке нет движения поездов от станции «Октябрьская» до «Новых Черемушек». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона пассажира метро.
По другим данным, мужчина упал на пути. Информации о его состоянии нет.
Также сообщалось, что на участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Сейчас движение восстановлено.