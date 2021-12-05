Лондон, , 20:30 — REGNUM За минувшие сутки в Великобритании коронавирусную инфекцию выявили у 43 тыс. 992 человек, свидетельствуют данные британского правительства.

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При этом общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 10 млн 464 тыс. 389.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 54 человека, общее число умерших в Соединённом Королевстве — 145 тыс. 605.

В Великобритании на фоне распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон» ввели ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.