Москва, , 20:28 — REGNUM 5 декабря российский эстрадная певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж: «Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила!», — написала певица в своих социальных сетях.

Также Орлова сообщила, что церемония бракосочетания состоялась еще два месяца назад, 27 сентября. Однако певица приняла решение сразу об это не объявлять. На данный момент известно лишь, что ее возлюбленного зовут Валерий и он занимается бизнесом, а так он на несколько лет старше.

Ольга Орлова стала одно й из первых участниц женской музыкальной поп-группы «Блестящие». С марта 2017-го года Орлова работает ведущей реалити-шоу «Дом-2».