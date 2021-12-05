Москва, 5 декабря, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Через территорию Российской Федерации миграционных потоков в направлении Европы нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим», — сказал глава государства, выразив надежду на то, что «это не будет происходить дальше».

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед пропагандистами после митинга в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы, заявил, что власти Белоруссии не намерены защищать «Запад и Европу» от потоков нелегальных мигрантов из Афганистана и других стран.