Канберра, 5 декабря, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Жители Австралии стали самой пьющей нацией в мире. Об этом свидетельствуют данные глобального исследования по наркотикам и алкоголю.

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Согласно докладу, австралийцы напиваются в среднем 27 раз в году, что почти в два раза больше, чем в среднем во всем мире (среднемировой показатель — 15 раз). Второе место исследователи отводят Дании, третье — Финляндии.

Также отмечается, что жители Австралии употребляют спиртное в среднем два раза в неделю или 106 дней в году, по данному показателю лидирует Франция — 132 дня в году, на втором месте Новая Зеландия, на третьем — Нидерланды.

Ученые отмечают, что чаще всех сожалеют о том, что выпили жители Дании, Австрии и Финляндии — в 28% случаев. Отмечается также, что по всех странах, кроме Польши и Италии, о выпитом чаще сожалеют женщины, чем мужчины.