Манчестер, Великобритания, 5 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. 5 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии по футболу Бернарду Силва планировал в прошедшее летнее трансферное окно покинуть клуб из Манчестера. В «Манчестер Сити» даже поступало предложение в размере 45 миллионов евро от мадридского «Атлетико», заинтересованного в подписании Силвы.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в девятнадцати матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Силва перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.