Москва, 6 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. С начала 2021 года малый и средний бизнес Москвы получил поддержку со стороны города на сумму свыше 17 млрд рублей. Об этом 6 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Поддержка включает в себя как прямые выплаты, так и предоставленные поручительства по кредитам. Причём число получивших помощь столичных предпринимателей по сравнению с 2020 годом увеличилось вдвое.

«Более 17 миллиардов рублей выделил город малому и среднему бизнесу с начала года. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тысяч столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тысяч организаций. Общий объем поддержки предпринимателей в Москве за время пандемии, включая 2020 год, превысил 34 миллиарда рублей», — сказала Сергунина.