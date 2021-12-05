Брюссель, , 20:12 — REGNUM В Брюсселе против против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы, передает 5 декабря РИА Новости.

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По предварительным данным, в столице Бельгии в акции протеста против ужесточения ограничительных мер и перспективы введения обязательной вакцинации против COVID-19 приняли участие 8 тыс. человек. Из-за манифестации перекрыты важные транспортные туннели.

Столкновения начались после того, как несколько десятков молодых людей отделились от основной акции и пытались прорвать полицейский кордон. В полицейских со стороны демонстрантов полетели петарды и камни.

Масштабная акция протеста ранее проходила в Брюсселе 21 ноября. Тогда она собрала 35 тыс. человек. Акция тогда прошла с проявлениями насилия.