Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после многочисленных жалоб пассажиров выявили дефицит автобусов на городских маршрутах. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

Проверка данных системы ГЛОНАСС подтвердила, что транспорта не хватает на 12 автобусных и четырёх троллейбусных маршрутах. Перевозчики уведомлены о возможном расторжении муниципальных контрактов в одностороннем порядке.

Контроль за выпуском подвижного состава на городские маршруты будет постоянным, пообещали власти.