Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону сошедший с путей трамвай временно заблокировал движение транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовский трамвай

Трамвай, курсирующий по маршруту № 6, сошёл с рельс днём 5 декабря. Инцидент случился напротив здания городского цирка — на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Максима Горького. В результате образовались многокилометровые пробки.

В результате происшествия никто не пострадал.