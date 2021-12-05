Москва, , 19:44 — REGNUM Доклады СММ ОБСЕ о жертвах в Донбассе — крайне редки, и это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в данном регионе. Об этом 5 декабря заявил Александр Грушко — замглавы МИД РФ.

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«Мы понимаем почему: это невыгодно, прежде всего, тем, кто продолжает военные действия в Донбассе», — заявил он журналистам.

По его словам, соотношения жертв примерно один к пяти:

«Разрушений и жертв в ЛНР в 5 раз больше, чем на стороне, которая контролируется ВСУ. Это ответ и на вопрос, кто виноват и должен нести ответственность».