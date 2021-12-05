Ростов-на-Дону, 5 декабря 2021, 19:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону избрана мера пресечения 42-летнему горожанину, подозреваемому в жестоком убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что 2 декабря в Ростове-на-Дону в районе переулка 1-го Машиностроительного было обнаружено завёрнутое в пакеты расчленённое тело мужчины. По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника.
Следователи восстанавливают картину произошедшего.
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