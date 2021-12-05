Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону избрана мера пресечения 42-летнему горожанину, подозреваемому в жестоком убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 2 декабря в Ростове-на-Дону в районе переулка 1-го Машиностроительного было обнаружено завёрнутое в пакеты расчленённое тело мужчины. По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.