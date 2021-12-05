Салехард, 5 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Салехарде местная общественная организация «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» обратилась с открытым письмом к акционерному обществу «Московский завод «Кристалл» и к торговой сети «Красное и белое» с требованием прекратить использование слова «Ханты» и национального орнамента в названии водки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители общественной организации.

НКАХ «Пулнгават» Текст обращения

«Мы, представители народа ханты, тщательно оберегаем свою исконную культуру, традицию и обычаи в заботе о подрастающем поколении, популяризируем здоровый образ жизни и считаем недопустимым распространение продукции с использованием слова «Ханты» в наименовании алкогольного напитка, который носит оскорбительный подтекст для народа ханты и формирует негативное представление и отношение к народу. Использование на этикетке национальных орнаментов недопустимо, так как для народа они несут сакральный характер. Использование национальных орнаментов на этикетке национальных орнаментов наносит оскорбление представителям народа ханты», — говорится в обращении.

Отмечается, что национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» возмущена действиями завода-изготовителя водки и расценивают указание в наименовании продукции слова «ханты» как «унижение национального достоинства».