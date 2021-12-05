Лондон, , 19:39 — REGNUM В Великобритании до конца текущего года начнется широкое применение противовирусного препарата молнупиравир для лечения COVID-19, сообщает 5 декабря The Daily Telegraph.

Коронавирус. Великобритания Marco Verch

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Как пишет газета, министерство здравоохранения страны в ближайшее время объявит о начале пилотной программы, которая предусматривает лечение COVID-19 с помощью молнупиравира.

В правительстве считают, что это позволит предотвратить значительное число случаев ухудшения состояния больных и ослабить нагрузку на больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения COVID-19, стала Великобритания. Препарат молнупиравир может быть использован пациентами дома для лечения COVID-19.

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