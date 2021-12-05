Варшава, , 19:37 — REGNUM Морское управление города Гдыня, Польша, 5 декабря официально подтвердило задержание сухогруза «Руслана» под российским флагом.

Отмечается, что в ночь на 4 декабря судно по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск.

На место было направлено подразделение морской поисково-спасательной службы, было установлено, что трое членов экипажа, включая капитана сухогруза, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас судно стоит на якорной стоянке.

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