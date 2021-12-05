Элиста, 5 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Целинном районе Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ДТП

Авария произошла примерно в 15:10 мск 4 декабря. На участке федеральной трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» легковой автомобиль столкнулся с отцепившимся на ходу прицепом. В результате ДТП два человека скончались, ещё один получил травмы. Четвёртому участнику аварии была оказана помощь.

На месте происшествия работали силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.