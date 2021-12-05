Гдыня, Польша, 5 декабря, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Задержание российского сухогруза «Руслана» в Гданьском заливе Балтийского моря официально подтвердило морское управление польского города Гдыня. Соответствующая информация обнародована 5 декабря на сайте управления.

The Photographer Сухогруз

«В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под флагом РФ, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно ведёт мониторинг движения судов», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что на вызовы капитана порта Гданьск представители судна также не отвечали. Поэтому, в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель морской пограничный отряд попросили срочно вмешаться.

Напомним, 5 декабря польский сайт «Морской портал» сообщил, что польские пограничники задержали сухогруз «Руслана» в Гданьском заливе Балтийского моря.

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