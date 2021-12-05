Вашингтон, 5 декабря, 2021, 19:33 — ИА Регнум. 5 декабря Amazon Prime Video представил первый трейлер сериала «Джек Ричер» с Аланом Ричсоном в главной роли. Премьера сериала запланирована на 4 февраля 2022 года. Эпизоды будут выходить на платформе Amazon Prime Video.

Mtv.ca Том Круз

Режиссировать сериал будет американский кинорежиссер Лин Одинг, известный также по сериалам «Кобра Кай» и «Воин».

Первый фильм «Джек Ричер» с Томом Крузом в главной роли вышел в 2012-м году и за время проката успел собрать более 218 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов долларов.

Первоисточником картин является серия книг за авторством Ли Чайлда, работу над которой писатель начал в 1997 году.