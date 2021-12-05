Ростов-на-Дону, , 19:31 — REGNUM Сбежавший из психбольницы в городе Чехове Московской области Александр Кутузов задержан в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 5 декабря сообщили в областном главке СК РФ.

4 ноября из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа сбежал 33-летний мужчина, который был помещен в медучреждение по решению суда за совершенное преступление — убийство.

Тогда экспертиза признала его невменяемым, и вместо колонии он был помещен в больницу, откуда сбежал 4 ноября.