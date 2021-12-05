Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM В Ленинградской области в ночь на 6 декабря ожидаются морозы до — 30 градусов. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Уточняется, что 6 декабря в Ленинградской области местами ожидается понижение температуры до — 25 … — 30 градусов, днем — до — 20 … — 22. На дорогах — гололедица.

В МЧС советуют жителям одеваться многослойно, не выходить на улицу без шапки.