Амстердам, 5 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. 29-летний фланговый атакующий защитник нидерландского «Аякса» и национальной сборной Аргентины по футболу Николас Тальяфико был выведен из заявки амстердамского клуба на сезон и покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом 5 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Николас Тальяфико

В текущем сезоне Тальяфико принял участие лишь в девяти матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Суммарно на поле защитник провел 303 минуты.

Тальяфико перешел в «Аякс» 5 января 2018 года из аргентинского клуба «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Тальяфико, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.