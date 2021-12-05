Москва, 5 декабря, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Память продюсера Марка Рудинштейна, который являлся создателем «Кинотавра», могут увековечить в Москве. Об этом 5 декабря сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Траур

«Яркая личность, — сказал Герасимов. — Поэтому, конечно, я думаю, что память о нем… должна быть увековечена».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в Москве скончался 76-летний создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн.

Читайте также: Ушел из жизни создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн