Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Предстоящий разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом будет очень важным, сам Байден «с нетерпением» ждет этих переговоров, считают в Белом доме США. Об этом 5 декабря передает телеканал MSNBC.

«Очевидно, разговор … будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет», — отметила зам. пресс — секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что Байден с нетерпением ждет переговоров.

Ранее Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена — это будет 7 декабря. Президент США отмечал, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным.