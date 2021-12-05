Манчестер, Великобритания, 5 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 5 декабря «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас». Матч пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22, проходивший в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счетом 1:0.

«Манчестер Юнайтед»

Эта победа стала для немецкого тренера Рангника первой в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Единственный мяч на 77-й минуте встречи забил 28-летний центральный полузащитник сборной Бразилии Фред после передачи Мейсона Гринвуда — 1:0.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Алекс Теллеш, Диогу Далот, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 86'), Маркуш Рашфорд (Энтони Эланга, 76'), Джейдон Санчо (Мейсон Гринвуд, 62'), Криштиану Роналду.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Джеймс Томкинс, Марк Гэи, Натаниэль Клайн, Джефри, Шлупп, Шейху Куяте (Эберечи Эзе, 84'), Конор Галлахер, Уилфрид Заха, Джордан Айю (Майкл Олис, 84'), Кристиан Бентеке (Одсонн Эдуар, 67').

«Манчестер Юнайтед», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» с шестнадцатью очками остался на двенадцатой строчке.