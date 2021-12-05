Монако, 5 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. 5 декабря в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче семнадцатого тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 забило четыре безответных мяча в ворота «Метца». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Soccer0010.com Александр Головин

Забитые мячи: Софин Диоп (Желсон Мартинш, 2') — 1:0, Кевин Фолланд (пенальти, 44') — 2:0, Желсон Мартинш (Софин Диоп, 57') — 3:0, Виссам Бен-Йеддер (Александр Головин, 87') — 4:0.

Александр Головин, выйдя на поле на 59-й минуте встречи, успел отметиться одной результативной передачей. При этом точность передач российского полузащитника составила катастрофически низкие 53%. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 6,78 балла.

В текущем сезоне у Головина 8 (3+5) очков по системе гол+пас в двадцати матчах за «Монако» во всех турнирах.

Разгромив «Метц», «Монако» набрало 26 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.