Донецк, , 19:08 — REGNUM ВСУ разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе. Об этом 5 декабря сообщил представитель Народной милиции ДНР.

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Отмечается, что ВСУ разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трех подконтрольных Украине населенных пунктах. Так, в Артемовске обнаружено 17 танков Т-64, в других городах — БТР-70 и БТР-60.

В 2014 г. власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 г. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.