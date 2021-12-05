Москва, , 19:07 — REGNUM Обращение инициативной группы граждан по поводу деятельности двух музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров), которое было опубликовано в одном из средств массовой информации, поручил изучить председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

«Бастрыкин поручил (главному следственному управлению СК России) изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заявлении группа лиц сообщает, что в творчестве этих музыкантов «усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», а также музыканты якобы пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.