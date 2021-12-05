5 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Что работает и что не работает на развалинах СССР?

Александр Савельев, , 19:59 — REGNUM В декабре 2021 г. исполняется 30 лет печально известным Беловежским соглашениям и созданию СНГ. Тридцать лет — немалый срок не только для человеческой жизни, но и по историческим меркам.

СССР

В апреле 1991 года отмечался 30-летний юбилей первого полета человека в космос — одного из величайших триумфов. Имя Юрия Гагарина известно всему миру. И в этом же году произошла, по словам президента В. В. Путина, крупнейшая геополитическая катастрофа века — распад СССР.

Создание СНГ было призвано хотя бы немного замаскировать эту катастрофу, показать гражданам Советского Союза, совсем недавно проголосовавшим на общесоюзном референдуме за сохранение единого государства, что это единство сохраняется, пусть и в ослабленном, конфедеративном виде.

Церемония подписания соглашения о ликвидации СССР U. Ivanov

На самом деле СНГ было создано не с целью дальнейшей интеграции ее участников, а с тем, чтобы не допустить массовых протестов сторонников сохранения единого государства и вооруженной борьбы между республиками по национально-территориальным причинам. В республиканских СМИ была развернута кампания, где каждая союзная республика объявляла себя главным кормильцем советского государства, в первую очередь кормильцем России. Эта диффамационная кампания в определенной степени достигла своей цели, создав на местах значительную оппозицию центральной власти, но она же породила взрывной рост национализма, который привел к многочисленным этно-территориальным конфликтам и даже войнам на территории СССР.

Примечательным фактом в создании и деятельности СНГ является головоломная чересполосица участия государств-членов в тех или иных соглашениях в рамках Содружества. Например, Азербайджан является полноправным членом СНГ, но не участвует в его объединенной системе ПВО государств.

В 2009 году, после августовской войны 2008 г. Грузия официально вышла из СНГ, выполнив все необходимые для этого уставные процедуры. Украина, несмотря на всю антироссийскую риторику и заявления о «войне» с Россией и выходе из СНГ, стремлении в ЕС и даже НАТО, формально сохраняет свое членство в Содружестве, предпочитая избирательный подход к заключенным соглашениям. Те из них, которые ей выгодны, например соглашение о зоне свободной торговли, Украина сохраняет, а другие, например о координации финансовых разведок, не говоря уже об объединенной системе ПВО, — отклоняет.

Высшим органом СНГ является Совет глав государств. Поскольку интересы этих государств часто расходятся, если не противоречат друг другу, заседания этого и других советов СНГ (министров иностранных дел, обороны и так далее), как правило, носят декларативный характер. Реальные решения на площадках СНГ принимаются в основном на двусторонней основе.

Функцией Исполнительного комитета СНГ, как следует из названия, является выполнение решений, принятых государствами. Исполком не выдвигает каких либо инициатив не потому, что его аппарат слаб или нынешний исполнительный секретарь СНГ генерал армии С. Н. Лебедев не владеет ситуацией на постсоветском пространстве. Причина проще — инициатива не входит в компетенцию Исполкома и чревата недовольством того или иного участника Содружества с учетом противоречий между ними.

Сергей Лебедев Исполнительный комитет СНГ

Общие решения в СНГ принимаются консенсусом, то есть каждое государство имеет право вето на принятие общего решения. Отсюда — практика заключения на площадках СНГ двусторонних и многосторонних соглашений, от чего они не становятся менее эффективными.

Рыхлая или, более комплиментарно, гибкая структура СНГ, помимо очевидных минусов, имеет свои плюсы, которые заключаются именно в возможности государств избегать тех соглашений, которые они считают для себя невыгодным.

СНГ не является наднациональной структурой, и принцип консенсуса выгоден прежде всего России. Согласно международному праву РФ выстраивает свои межгосударственные отношения на равноправной основе, каждая страна в СНГ обладает равным с другими участниками голосом.

Между тем Россия и по территории, и по населению, и по экономике значительно больше, чем все остальные участники СНГ, вместе взятые, особенно без Украины, чей статус в Содружестве не очень ясен. Если бы решения в СНГ принимались большинством голосов и были бы обязательны для исполнения, то это формальное большинство, которое вместе взятое меньше одной России, могло бы навязать ядерной державе и постоянному члену Совбеза ООН свою волю.

СНГ изначально создавался не для интеграции, а, по словам президента В. В. Путина, для «цивилизованного развода». И эту функцию, пусть не всегда успешно и с потерями, СНГ выполняет.

Для интеграции постсоветского пространства созданы другие структуры: ЕАЭС и Союзное государство. Однако они на поверку пока малоэффективны. Союзное государство тормозится белорусским президентом Лукашенко, который слишком дорожит своей личной властью, которую он называет национальным суверенитетом, чтобы поделиться ею в рамках интеграции с Россией.

В ЕАЭС заняты тарифным регулированием и дележом таможенных пошлин. Важнейшие вопросы разработки и реализации масштабных проектов производственной кооперации, в первую очередь в промышленности, пока остаются вне поля зрения участников. Несмотря на многочисленные заявления, пока не решается вопрос о создании общей платежной единицы для безналичного контура расчетов между странами-участницами. Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с односторонними санкциями США против России — очевидного лидера всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Пока мягкий или жесткий (Грузия, Украина) дрейф постсоветских стран от России продолжается, можно говорить об относительном успехе СНГ с учетом изначальных задач этой организации.

Что касается ЕАЭС и Союзного государства, говорить о каких либо серьезных достижениях этих структур пока не приходится.