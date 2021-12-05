Москва, , 19:06 — REGNUM 5 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержало уверенную победу над «Уфой» со счетом 2:0. Примечательно, что около часа гости играли вдевятером после удалений Вячеслава Кротова и Эгаша Касинтуры в первом тайме.

Первый мяч на 29-й минуте встречи забил российский фланговый нападающий Денис Макаров после передачи Константина Тюкавина — 1:0. В конце матча полузащитник сборной России Арсен Захарян удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Желтые карточки получили Вячеслав Грулев (45+3'), Эрвинг Джо Ботака-Иобома (75') и Александр Беленов (81'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Статистика матча («Динамо"/ «Уфа»)

Удары 22/1

Удары в створ 9/0

Владение 65%/35%

Угловые 13/1

Нарушения 5/10

«Динамо», одержав победу и набрав 35 очков, сократило отставание от первой позиции до двух очков. «Уфа» с шестнадцатью очками опустилась на предпоследнее пятнадцатое место в зоне вылета.