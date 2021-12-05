Нур-Султан, , 18:59 — REGNUM Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о ссоре Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вскоре после подписания Беловежских соглашений о распаде СССР. Его интервью вышло в фильме «30 лет без Союза» на канале «Россия 1».

Назарбаев рассказал, что Ельцин пригласил в Беловежскую пущу и подписать документ, который констатировал распад СССР. Политик отметил, что отказался от предложения. Вместо этого он приехал в Москву на встречу с Горбачевым.

«Утром я в назначенное время пришел … беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Горбачев говорит: «Ну, что вы натворили? … Что будет с едиными вооруженными силами?» Ельцин выскочил и говорит: «Вы что, допрос мне устраиваете?», — вспомнил Назарбаев.

По его словам, затем Горбачев сказал Ельцину, что еще пока остается президентом СССР. С чем Ельцин согласился, но заявил, что он скоро будет сидеть в кресле Горбачева. «Потом началась перепалка», — добавил Назарбаев.

Беловежские соглашения о прекращении существования СССР были подписаны 8 декабря 1991 г.