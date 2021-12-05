Нижний Новгород, , 18:57 — REGNUM 5 декабря в Нижнем Новгороде футбольный клуб «Нижний Новгород» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков Мельников Александр

Первый мяч в дебюте встречи забил 28-летний российский центральный полузащитник Николай Калинский ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через 26 минут атакующий полузащитник сборной Дании Андерс Дрейер восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце первого тайма Калинский оформил дубль, добив мяч в пустые ворота после рикошета от голкипера гостей Юрия Дюпина — 2:1.

Составы команд:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Масоэро, Гоцук, Юлдашев, Каккоев (Горбунов, 46'), Козлов, Шарипов, Калинский, Балай (Миладинович, 90'), Сулейманов (Пенчиков, 89').

«Рубин»: Дюпин, Талби, Уремович, Зуев, Зотов (Игнатьев, 85'), Ин Бом, Абильдгор, Дрейер, Кварацхелия (Бакаев, 52'), Хакшабанович, Онугха (Деспотович, 64').

«Нижний Новгород», одержав пятую победу в сезоне и набрав восемнадцать очков, поднялся на тринадцатую строчку. «Рубин» с 22-мя очками по итогам тура опустился на десятое место, пропустив вперед «Спартак».