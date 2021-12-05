Бишкек, , 18:53 — REGNUM Председатель социального фонда Киргизии Бактияр Алиев на брифинге 3 декабря, рассказал о самых больших и самых маленьких пенсиях, которые получают жители республики.

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По его словам, в настоящее время около 40 тысяч граждан, не имеющих трудового стажа, получают наиболее низкую пенсию — 1,5 тысячи сомов (1,3 тысячи рублей).

Также он отметил, что самая высокая пенсия есть только у одного киргизстанца, и её размер сейчас достиг 179 тысяч сомов (155 тысяч рублей).

При этом глава соцфонда Киргизии отказался назвать фамилию самого богатого киргизского пенсионера.

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