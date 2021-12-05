Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM Футбольный клуб «Нижний Новгород» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче семнадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1

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Героем встречи в составе хозяев поля стал Николай Калинский, который оформил дубль. У гостей голевыми действиями отметился Андерс Дрейер.

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России «Нижний Новгород» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 22 балла, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря московский «Спартак» переиграл грозненский «Ахмат» в матче семнадцатого тура чемпионата России по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 2:1.