Канберра, , 18:40 — REGNUM Австралийцы признаны самой пьющей нацией в мире. Таковы результаты глобального исследования по наркотикам и алкоголю, пишет 5 декабря британский таблоид Daily Mail.

Австралийцы напивались почти в 2 раза чаще среднего во время карантина-2020 — 27 раз, что вдвое превышает средний мировой показатель — 15. В среднем австралийцы выпивают два раза в неделю.

Дания и Финляндия — на II и III местах. Великобритания и США также вошли в пятерку «пьющих лидеров».

В исследовании приняли участие 32 тыс. человек из 22 стран, РФ в список не вошла.