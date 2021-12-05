Канберра, 5 декабря 2021, 18:40 — REGNUM Австралийцы признаны самой пьющей нацией в мире. Таковы результаты глобального исследования по наркотикам и алкоголю, пишет 5 декабря британский таблоид Daily Mail.
Австралийцы напивались почти в 2 раза чаще среднего во время карантина-2020 — 27 раз, что вдвое превышает средний мировой показатель — 15. В среднем австралийцы выпивают два раза в неделю.
Дания и Финляндия — на II и III местах. Великобритания и США также вошли в пятерку «пьющих лидеров».
В исследовании приняли участие 32 тыс. человек из 22 стран, РФ в список не вошла.