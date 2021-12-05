Лондон, , 18:35 — REGNUM Спикер Палаты общин Великобритании Линдси Хойл пообещал инициировать расследование в связи с «растущими доказательствами» употребления кокаина и других наркотиков в парламенте, пишет Times.

Наркотики Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области

По его сведениям, следы наркотиков были обнаружены в местах, куда могли попасть только люди с парламентскими пропусками.

В частности, пишет издание, следы запрещенных веществ были обнаружены в туалетах рядом с личными кабинетами премьер-министра Бориса Джонсона и главы МВД Прити Пател.

Возглавляющий административный комитет депутат от консерваторов Чарльз Уокер заявил, что на следующей неделе данный вопрос будет обсуждаться Палатой общин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года партия таблеток экстази в виде головы президента США Дональда Трампа была обнаружена сотрудниками полиции у мужчины, подозреваемого в наркоторговле в Великобритании.

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