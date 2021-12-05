5 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Сергей Артёмов Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Погожев, , 20:01 — REGNUM Сергей Артёмов, о котором мы уже писали в 2018 году, продолжает заниматься гуманитарной деятельностью и обеспечивать детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, необходимыми вещами, продуктами и медикаментами.

Мы решили узнать, как обстоят дела у Сергея в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что в семье Артёмовых невосполнимая утрата. От коронавируса умерла супруга Татьяна.

Сергей Артёмов любуется фотографией, на которой он с женой Татьяной Александр Погожев © ИА REGNUM

«Самый главный организатор был — это жена Татьяна. Стирала, гладила, раскладывала вещи в пакетики. Она всегда готовила продукты в дорогу, лекарства, какие могут пригодиться. Пока все не проверит, не отпустит. Я ей давал волю, она командовала, раздавала указания. Она молодец», — вспоминает супругу Сергей.

Вместе супруги прожили тридцать восемь лет. За это время у них появилось четверо детей. Татьяна успевала совмещать работу и воспитание детей, была очень добросовестной, и окружающие относились к ней с почтением и уважением.

Всего за все семь лет Сергей Артёмов выезжал в зону конфликта около ста раз. Последний раз с гуманитарной помощью Сергей ездил полтора года назад.

Сергей Артёмов среди вещей, которые удалось собрать для нуждающихся Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пару лет назад нам надо было срочно везти ингаляторы в Антрацит девочке, у которой они заканчивались, а другой девочке попутно надо было завезти инсулин. На препараты к спонсорской помощи мы скидывались с зарплаты и пенсии, и, когда уже были готовы ехать, сломалась машина. Мы начали искать деньги на ремонт автомобиля. Один депутат пообещал дать, но сказал подождать недельку. Ждать времени не было, и я, уверенный в том, что деньги выделят, взял кредит. Пусть я бы потерял небольшой процент, зато машина на ходу и мы выполнили свою миссию. Я взял кредит, отремонтировал машину, отвез лекарства. Когда в Дебальцево разгружали гуманитарку, попали под обстрел, и я получил два осколка от 82-мм мины. В центре города среди белого дня. Пришлось бросать все и с забинтованной ногой возвращаться домой. Вернулся обратно, а мне деньги никто не дал. Я год не мог работать, копилась пеня. Банк вместо тридцати пяти тысяч забрал у меня пятьдесят девять», — рассказывает Сергей Артёмов.

Одежда для детей Александр Погожев © ИА REGNUM

Коробки с помощью Александр Погожев © ИА REGNUM Обувь Александр Погожев © ИА REGNUM

Шесть лет Сергей отстоял по выходным дням на рынке «Тухачевский» в Ставрополе и принимал вещи в дар. О нем писали в газетах и говорили по радио. Все, кто ему помогал до этого, продолжают звонить и привозить вещи.

«Бывает, что такие вещи привозят, что мусорка краснеет. Один раз крутой мужик на джипе приехал, привез огромные шесть мешков вещей. Думаю, раз машина крутая, вещи будут крутые. Все шесть мешков я отвез и выкинул в мусорку. Все вещи гнилые, неизвестно откуда он их выбрал. Может он их даже не проверял и не знал, какие они», — говорит Сергей Артёмов.

Коробки с детской обувью Александр Погожев © ИА REGNUM

Сергей за помощью регулярно обращается в банки и разные организации. Просит выделить разовую помощь — хотя бы пять-десять тысяч. На эти средства закупает необходимую помощь, отвозит и после отчитывается, что себе ничего не присвоил.

«Если оценить каждую вещь в среднем от пятидесяти до ста рублей, то за год мы отвозим в среднем на восемнадцать миллионов. Мы это делаем не за награды. У каждого свои причины на это, но они никак не связаны с обогащением или жаждой славы. Мы отдаемся своему делу полностью и, конечно, рассчитываем, что есть люди, которые тоже горят идеей помогать. Может, у кого-то есть микроавтобус чуть лучше моей ГАЗели, и он готов его отдать на благое дело и просто не знает кому? Моя Газель уже все, две скорости вылетают, коробку надо перебрать. Двигатель 405-й уже дергается, надо головку менять, а самая дешевая — под тридцать тысяч. Но когда я ее взял, она была еще хуже. На ней ни одной двери не было, голый кузов и мотор. Была разворована вся, даже рессоры поснимали. За год я ее восстановил, и сколько уже лет она мне служит. Сколько раз попадал под обстрел, все бока мятые. Но в нынешнем состоянии я даже ТО пройти не могу. Для дальнейшей деятельности есть острая необходимость либо ремонтировать свою, либо верить в чудо, что появится новая», — говорит Сергей Артёмов.

Сергей Артёмов на работе в бытовке Александр Погожев © ИА REGNUM

Сергею до сих пор так и помогает Равиль Латыпов, хотя ему уже больше семидесяти лет. Владимир Кононенко всегда выделяет деньги. Василий Скакун оказывает финансовую помощь и выделил место под склад. Правда, недавно склад был залит водой и много вещей пропало. Поэтому Сергей давно задумал построить свой.

Сергей Артёмов на дежурстве Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я склад почему хочу достроить, устал уже. Только выделят помещение, заедешь, и вдруг у владельцев планы меняются, просят съехать. Место, где я строю склад, принадлежит моей маме, там две сотки. Она мне их отдала, там такой склад сделать можно, но я пока делаю шесть на одиннадцать метров. Это необходимо делать срочно. Еще нужно залить нижнюю часть фундамента, вывести выше. Надо хотя бы триста-четыреста тысяч. А где их брать? Газпром как-то пообещали сто десять тысяч. Бумажку мне дали с печатью о том, что все выдадут. Я уже обрадовался, начал подрядчиков искать. Это был ноябрь, а в декабре сказали, что не имеют возможности, и отказали. А если бы я загнал подрядчиков и они начали работать?» — рассказывает Сергей.

ГАЗель 2006 года выпуска, на которой Сергей Артёмов развозит вещи Александр Погожев © ИА REGNUM

ГАЗель 2006 года выпуска, на которой Сергей Артёмов развозит вещи Александр Погожев © ИА REGNUM

Участок земли в 1954 году был выделен дедушке Сергея — Костарнову Андрею Ивановичу как главе многодетной семьи. На участке находился кусок скалы. Часть этой скалы пошла на фундамент для дома, а часть осталась. В 1995 году дедушка умер и мама Сергея — Антонина Андреевна вступила в наследство. Соседи, когда увидели, что хозяина земли нет, стали заступать за границы участков и потихоньку отхватили значительную часть земли, а межевание с наследницей не согласовали.

Антонина Андреевна Александр Погожев © ИА REGNUM

Сергей писал письма в прокуратуру в Москву, в следственный комитет и президенту. Но с его слов получается, что вышестоящие инстанции пишут письмо разобраться краевому ведомству, краевое — городскому, городское ведомство отправляет разобраться человека, и тот отвечает начальству в письме, что все хорошо.

Антонина Андреевна среди неразобранных вещей в съемной квартире Александр Погожев © ИА REGNUM

Маме Сергея 1 декабря исполнилось восемьдесят четыре года, она ребёнок войны и инвалид второй группы, пережила блокаду. Одна из ее медалей «От благодарного луганского народа».

Сергей Артёмов возвращается домой с работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сергей Артёмов Александр Погожев © ИА REGNUM Напоминания для мамы Александр Погожев © ИА REGNUM

Все восемь лет Антонина Андреевна тоже помогает готовить вещи к оправке: стирает, гладит, раскладывает аккуратно вещи в пакеты. Но с годами ей становится сложнее.

Сергей и Антонина Андреевна в день её рождения Александр Погожев © ИА REGNUM

После работы Сергей торопится к маме. Нужно вовремя давать лекарства, готовить и разогревать покушать, стирать, наводить порядок. На земле Сергей планирует построить не только склад, но и две жилые комнаты для мамы, потому что сейчас приходится ей снимать квартиру.

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