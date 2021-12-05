Киев, , 18:32 — REGNUM Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко оценил возможность нанесения «упреждающего удара» по РФ. По его мнению, ВСУ не готовы начать «превентивную» войну против РФ. Об этом он заявил в интервью журналу «Краiна» 5 декабря.

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Муженко считает, что республике нужны ракетные системы, а также иные виды вооружений, которые на данный момент отсутствуют.

Также, по его мнению, армия Украины технологически отстала и страдает от нехватки финансирования.