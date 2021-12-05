Донецк, 5 декабря 2021, 18:27 — REGNUM Денис Пушилин — глава Донецкой Народной Республики (ДНР) — заявил, что в ДНР ведется работа для защиты от беспилотников (БПЛА), которые используют ВСУ.
«ПВО проходит модернизацию. … У нас остались производственные мощности, в т.ч. которые сейчас не имеют права не разрабатывать определенные элементы противостояния БПЛА — как самодельным, так и вплоть до «байрактаров», — заявил он.
Ранее стало известно, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar.