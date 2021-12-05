Красноярск, , 18:19 — REGNUM В следственные органы ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели 1,5-годовалого мальчика и 5-летней девочки при пожаре в одном из частных домов на ул. Центральной пос. Новоназимово Енисейского района Красноярского края. Об этом 5 декабря сообщили в региональном СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

В доме проживала семья с тремя детьми. В вечернее время мать детей затопила печь и, оставив детей одних, отлучилась. Через некоторое время женщина увидела, что в доме — пожар.

Старший мальчик успел покинуть дом, младших детей спасти не удалось.

Обстоятельства ЧП выясняются.