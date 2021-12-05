Турин, Италия, , 18:18 — REGNUM 5 декабря российский эстрадный перец Филипп Киркоров признался, что занимает подготовкой одного артиста для участия в «Евровидении». Международный конкурс пройдет в следующем 2022-м году в Турине (Италия): «Трек практически готов. Артист готов — это может быть он или она… Думаю, мой выбор вас не разочарует, и вы будете приятно удивлены», — заявил артист.

Филипп Киркоров (сс) Okras

Однако Киркоров не стал уточнять имя исполнителя, а также не сказал, какую страну вокалист будет представлять в конкурсе.

Сам Филипп Киркоров выступал на «Евровидении» лишь однажды. В 1995-м году российский певец занял семнадцатое место. Ранее Киркоров подготовил для участия на «Евровидении» Наталию Гордиенко (Молдавия) и Давида Манукяна (Армения).