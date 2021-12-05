Турин, Италия, 5 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. 5 декабря российский эстрадный перец Филипп Киркоров признался, что занимается подготовкой одного артиста для участия в «Евровидении». Международный конкурс пройдет в следующе, 2022 году в Турине (Италия): «Трек практически готов. Артист готов — это может быть он или она… Думаю, мой выбор вас не разочарует и вы будете приятно удивлены», — заявил артист.

(сс) Okras Филипп Киркоров

Однако Киркоров не стал уточнять имя исполнителя, а также не сказал, какую страну вокалист будет представлять на конкурсе.

Сам Филипп Киркоров выступал на «Евровидении» лишь однажды. В 1995 году российский певец занял семнадцатое место. Ранее Киркоров подготовил для участия на «Евровидении» Наталию Гордиенко (Молдавия) и Давида Манукяна (Армения).