Берлин, , 18:12 — REGNUM Делегаты федерального съезда Свободной демократической партии (СвДП) Германии одобрили создание правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и «зелеными», сообщается на сайте СвДП.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Так, коалиционный договор поддержали 92% — 535 из 580 делегатов онлайн-съезда.

Накануне, 4 декабря, соглашение поддержала СДПГ, а 6 декабря будут объявлены результаты голосования «зеленых».

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Германии, как предполагается, будет состоять из трех партий — СДПГ, «Зеленых» и либералов. Голосование по кандидатуре нового канцлера запланировано на среду, 8 декабря.