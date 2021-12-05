В Германии партия СвДП одобрила создание новой правящей коалиции
Берлин, 5 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Делегаты федерального съезда Свободной демократической партии (СвДП) Германии одобрили создание правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и «зелеными», сообщается на сайте СвДП.
Андрей Алексеев ИА Красная Весна
Германия
Так, коалиционный договор поддержали 92% — 535 из 580 делегатов онлайн-съезда.
Накануне, 4 декабря, соглашение поддержала СДПГ, а 6 декабря будут объявлены результаты голосования «зеленых».
Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Германии, как предполагается, будет состоять из трех партий — СДПГ, «Зеленых» и либералов. Голосование по кандидатуре нового канцлера запланировано на среду, 8 декабря.