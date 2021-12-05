Москва, , 17:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин вручил медали победителям международной премии «МыВместе — 2021».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства вручил медаль врачу-педиатру, заведующему пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павлу Бережанскому, который стал волонтёром года.

Также медали получили волонтер-медик красной зоны Ольга Золотухина, волонтер-медик Владимир Никольский и руководитель волонтерского штаба акции «МыВместе» в Кировской области Екатерина Садакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.

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