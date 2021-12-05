Киев, , 17:57 — REGNUM Мэр столицы Украины — Киева — Владимир Кличко заявил, что коммунальщики будут бороться с гололедом, «посыпая снегом». Данный способ борьбы с гололедом прозвучал в эфире телеканала «Киев», передает «Фокус».

"Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. … будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. … Все подготовлены, ждем», — сообщил Кличко.

Он предложил жителям Киева пользоваться общественным транспортом, а также напомнил о необходимости поменять шины на зимние.

Кличко также указал, что для борьбы с последствиями снегопадов будет привлечено 400 единиц техники, и в мэрии готовы задействовать дополнительно технику частных предприятий.

Мэр Киева многократно становился героем интернет-мемов из-за оговорок. Самый знаменитый — от 2013 г.: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть».