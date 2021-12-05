Анкара, , 17:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Катар 6−7 декабря. Об этом 5 декабря сообщили Anadolu Ajansı в Управлении по связям администрации президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Визит, в ходе которого глава Турции примет участие в седьмом заседании Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня, состоится по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, проведут обмен мнениями по ситуации в регионе и мире, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в провинции Сиирт заявил, что жители Турции должны сохранять доверие к национальной экономике.