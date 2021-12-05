Киев, , 17:47 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране, что «нивелировало» его. Об этом 5 декабря заявил внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Когда его заранее озвучивают … пропадает весь смысл это делать. Какие бы действия не были предприняты, все будут говорить, что это и есть переворот. … Таким образом, переворот нивелирован. Вспоминаем хорошую буддистскую пословицу, что озвученные демоны слабеют наполовину», — отметил Арестович в эфире телеканала «Дом», добавив, что «переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает».

Ранее Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря на Украине планируется госпереворот. Предположительно, к госперевороту причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, считает он.

Позже Ахметов назвал ложью слова Зеленского о готовящемся госперевороте.